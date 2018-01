Erna, was es Irrdum odda D Silwahoschzisch

Zweiter Teil der Kultserie in kurpfälzischem Dialekt.

Nachdem vor zwei Jahren der Baum genadelt hatte, zeigen sich die Eheleute Erna und Schorsch Winnes aus Walldorf wieder auf der Werkraumbühne. Sie haben 25 Jahre durchgehalten und wollen nun mit dem Fest der Silbernen Hochzeit ihre Ehe bejubeln. Doch gibt es Grund dafür? Das Fest ist vorbereitet, die Gäste geladen und beide haben sich Besonderes dazu einfallen lassen – jedoch Ihre gemeinsame Rückschau könnte gegensätzlicher kaum ausfallen. War ihre Ehe am Ende vielleicht nur ein schrecklicher Irrtum? Ganz in ihrem Element und gewürzt mit einer riesigen Portion komödiantischer Augenblicke greifen Erna und Schorsch in die Schatzkiste der totalen Walldorfer Streitlust. Noch einmal geben sie alles, übertrumpfen sich gegenseitig mit Provokationen, doch am Ende siegen Augenzwinkern und Versöhnung. Die nächsten 25 Jahre können starten. "Was solle man denn sunscht mache?"Erna: Michaela ErbSchorsch: Claudia SchröderLeitung: Jasmin Rahimi-Laridjani