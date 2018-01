Ernest & the Hemingways präsentieren sich ihrem Publikum in ungebremster Spielfreude: Rock, Soul und Funk zum Tanzen, neue und alte Songs von Wilson Pickett, Louis Prima, den Blues Brothers, Santana, Brian Setzer, Huey Lewis, Blood, Sweat & Tears, Chicago, den Beatles etc. Ernest & the Hemingways heißt im Klartext: Rock, Soul und Funk zum Tanzen, knackige Rhythmusgruppe, ein Turbogebläse mit zwei Trompeten und drei Saxofonen und natürlich der alte Herr mit der schwarzen Stimme höchstpersönlich: Ernie the Paleface, der mittlerweile auch seine Texte auswendig ablesen kann! Die Ermstäler sind nicht immer ganz ernst, aber immer ganz gut! Das ist unsere Alternative für alle Fastnachtsmuffel! Ganz ohne Pappnasenzwang!

Ernest – Gesang, Marcus, Jörg – Gitarre, Pete – Bass, Hoobie – Schlagzeug, Jac, Suald Saxlocher, Loki – Saxophon, Schlürald, Durland – Trompete