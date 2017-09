Ernst Hutter & die Egerländer Musikenten

Seit den 1950er Jahren schreiben die Egerländer Musikanten Erfolgsgeschichte. Nicht ohne Grund wird das Ensemble unter der Leitung Ernst Hutters - und vorher Ernst Moschs - immer wieder als das erfolgreichste Blasorchester der Welt betitelt. Die hochklassig besetzten Egerländer Musikanten, die sich als Teil eines Auswahlensembles verstehen, perfektionieren das Zusammenspiel von Tradition und Innovation. Jazzeinflüsse mischen sich mit alpenländischer Musik. Diese Mischung wird durch die Harmonie innerhalb der Gruppe veredelt. Durch ihre erfrischende Art ziehen sie ein breites Spektrum an. Jung und Alt strömen in großen Scharen zu den Konzerten. Und das ist nicht nur in der Alpenregion der Fall. In der Carnegie Hall in New York wurde die Musik aus dem Herzen des europäischen Festlands bewundert. Bei einem Konzert dieser Formation kommt jeder auf seine Kosten und es darf kräftig mitgeschunkelt werden, wenn Ernst Hutter & Die Egerländer Musikanten wieder aufspielen.