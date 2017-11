Ernst Mantel und die Tobias Becker BigBand

Preisgekrönter Bigband-Sound trifft auf gepflegten Humor und schafft „the sound of schwaebisch“. Mit dem Entertainer, Musiker und Komödianten Ernst Mantel und dem „Tobias Becker Bigbändle“ hat sich eine Formation zusammengefunden, die ihresgleichen sucht.Mantels komische Songkreationen und Texte swingen sich durch Beckers stilvolle Arrangements und stoßen in ungewöhnliche Bereiche stark vergrößerter Kleinkunst vor. Ein äußerst unterhaltsames Ereignis, bei dem die Band nicht nur den zu erwartenden klassischen Bigbandsound abfeuert, sondern auch mal das Balkanorchester, die Zirkuscombo oder die Oberkrainerkapelle loslässt und Ernst Mantel als Entertainer mit seinen Moderationen und abgefahrenen Wortnummern einen Einblick in sein schwäbisches Universum zelebriert.Die Tobias Becker Bigband schart einige der besten jungen Jazz MusikerInnen aus ganz Deutschland zusammen. Eine erfrischend unverbrauchte Bigband mit enormer Spielfreude und Bandbreite, die gleich mit ihrer zweiten CD „Live Stream“ den „Preis der deutschen Schallplattenkritik“ bekommen hat. Produktionen u.a. für: Helge Schneider, Max Mutzke, Giovanni Zarella, SWR Bigband.....