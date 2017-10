Theatergruppe: “Vorhang Auf!” Nagold / Regie: Silvester Keller / Musik: Rafael Hummel

Ernst sein ist wichtig – das gilt nicht unbedingt für John und Algernon, zwei junge Männer, die neben dem seriösen Leben in der Stadt noch eine geheime Identität auf dem Land haben, wo sie „Spannung abbauen“ können.

Dabei verliebt sich John in der Stadt in Algernons Cousine Gwendolyn. Algernon, wiederum, verliebt sich auf dem Land in Johns Pflegetochter Cecily. Beide hatten sich jeweils mit dem falschen, aber respektablen Namen Ernst vorgestellt – und müssen nun feststellen, dass die Damen höchsten Wert darauf legen, einen „Ernst“ zu lieben und nicht etwa einen „John“ oder gar „Algernon“.

So wird es plötzlich für beide elementar wichtig, endlich Ernst zu sein.Wird nun am Ende wirklich einer Ernst? Oder beide? Oder keiner? – Das beantwortet die rasante Neuinszenierung von Oscar Wildes wilder Verwechslungskomödie durch Silvester Keller mit imposanter Musik von Rafael Hummel. Nach Standing Ovations in Nagold kommt die Truppe nun ins Sudhaus und will sich den Tübingern – natürlich mit dem gebotenen Ernst! – präsentieren.

www.facebook.com/ernstseinistwichtig