Ernst und Heinrich - Irgendwas isch emmer

»Irgendwas isch emmer« - So heißt es lapidar, wenn mal wieder etwas nicht so klappt wie man es gerne hätte. Und so heißt auch das neueste ERNST UND HEINRICH-Programm, das sich musikalisch- humoristisch mit solchen Phänomenen beschäftigt: Arzttermin kurzfristig wegen Krankheit verschoben. Dringende Geldanlagetermine mangels Kohle abgesagt. Coole Blogger und Internetchecker, die immer noch bei Mama logieren. Entdeckungsreisen eines von badischen Landschaften schwelgenden Schwaben. Autofahrer und ihre akuten Missgeschicke beim smsen und viele andere Geschichten und Szenen von "traurichen Spitzen" und Frohnaturen... Ob dies alles typisch schwäbisch ist oder nur zufällig von den Künstlern im schwäbischen Idiom vorgetragen wird, muss der geneigte Zuschauer, Schwabe oder Nichtschwabe selbst entscheiden.

"Schwäbisch-internationaler Schwachsinn mit Tiefgang" bleibt das übergreifende Motto aller Programme des mit Sebastian-Blau-Preis und dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg ausgezeichneten Duos um Ernst Mantel und Heiner Reiff. Auch diesmal wird das eine oder andere Ernst und Heinrich-Lieblingsstück die neuen Lieder und Szenen durchs Programm eskortieren.