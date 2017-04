Eröffnungsveranstaltung

Der alternative Frühling - das urbane Festival für Musik und Gegenwartskultur - feiert seinen fünften Geburtstag! Um das gebührend zu feiern, heißt es vom 13.05.-27.05.2017 wieder Bühne frei für Akteure alternativer Kunst- und Kulturkonzepte.

Aus der Zusammenarbeit zahlreichen kreativen Köpfen der Region heraus entsteht ein vielfältiges Programm, welches von Konzerten, Partys und Workshops über Ausstellungen bis hin zu Kunstperformances reicht. Geboten wird eben ein weites Spektrum an Veranstaltungen, welches an unterschiedlichen Locations in Heidelberg stattfinden wird. Wir hoffen, der Alternative Frühling bereitet euch genauso so viel Freude wie uns!