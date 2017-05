Erotische Aussenreinigung Ihres Pkw ohne Trocknung oder - Car Wash

Frauen und Autos, das sind für große Teile der Bevölkerung wesentliche erotische Konstanten. Treten sie zusammen auf, ist das Glück für den Moment vollkommen. In Henrike Iglesias 15-minütiger Carwash-Performance EROTISCHE AUSSENREINIGUNG IHRES PKWS OHNE TROCKNUNG ODER: CAR WASH betreten die Zuschauer*innen in Gruppen von 3-5 Personen eine Garage und steigen in einen Renault Twingo. Sobald die Türen geschlossen sind, beginnt im Radio eine Frauenstimme Anekdoten über Luxus, Erotik und eine perfekte Autowäsche zu erzählen. Außerhalb des Schutzraumes Auto, vollziehen drei Performerinnen von Henrike Iglesias die erotische Phantasie der Autowäsche performativ nach. Sowohl die Performerinnen als auch die Zuschauer*innen, sind dabei durch die Scheiben jeweils der Blicke der anderen Partei ausgesetzt. Es kommt zu Momenten echter Berührung – trotz faradayschem Käfig – und einer Idee von echter, sich über die stereotypen Bilder hinwegsetzenden, Erotik.

Aufführungsdauer: circa 15 Minuten ohne Pause