Der Augsburger Rapper eRRdeKa veröffentlichte erfolgreich 2014 sein langerwartetes Debütalbum „Paradies“ bei „Keine Liebe Records“, dem Label von Prinz Pi. Es folgten eine Coverstory des JUICE Magazins, Nominierung bei den New Music Awards, Auftritte bei namhaften Festivals, eine fast ausverkaufte Tour und Lobpreisungen von Fans und Fachpresse. Ein Jahr darauf folgte sein Album „Rapunderdog“ womit er direkt auf Platz 6 der Deutschen Albumcharts einstieg.Nun steht sein neues Album in den Startlöchern: „Solo“ wird am 12.03.18 in voller Länge erscheinen. Mit neuem Album im Gepäck geht's dann ab April auf Tour.