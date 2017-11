Erster Neckarwestheimer Variete-Abend

Die Gemeinde lädt am Samstag, 20. Januar ein zu einem Abend der besonderen Art. Zum ersten Mal gibt es in der Reblandhalle eine abendfüllende Varieté-Show. Da heißt es Atem anhalten und eintauchen in die glamouröse Welt von Artistik, Zauberei und Unterhaltung.

Erleben Sie ein vielfältiges Programm mit Salonmagie und unglaublichen Zaubertricks von Roland Schopp „ChaPeau“.Antje „Pode“ Mertens präsentiert neben faszinierender Fußjonglage Vertikalseilartistik am seidenen Faden: Anmutig und atemberaubend zugleich, erobert die Artistin mit der Geschmeidigkeit einer Katze die Lüfte. Ein Tanz an einem Seil, welches aus 100 dünnen Fäden besteht. Spüren sie den Nervenkitzel, wenn Antje Pode aus luftiger Höhe in die Tiefe stürzt und sich kurz vor dem Boden sicher am seidenen Faden fängt.

Die Artistin Marina Skulditskaya lässt die Zuschauer den Atem stocken, wenn sie ihre kraftvolle Handstand-Akrobatik zeigt - eine Vision von atemberaubender Schwerlosigkeit. Ihre Hula Hoop Shownummer „Swing“ präsentierte Sie 2017 im Friedrichsbau Varieté Stuttgart.