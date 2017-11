Erster Nikolausmarkt auf Waldhäuser Ost

Auf dem Gelände des Einkaufszentrums Waldhäuser Ost (WHO) findet in diesem Jahr zum ersten Mal ein Nikolausmarkt statt. Die rund 20 geschmückten Stände und die weihnachtliche Beleuchtung sollen einen neuen Akzent im Quartier setzen. „Wir wollen die Nordstadt beleben und dazu sind solche Aktionen wichtig“, sagt Anne Kreim, Vorsitzende des Stadtteiltreffs Waldhäuser Ost e.V.

Das Angebot reicht von Töpferware bis zu Selbstgebasteltem, vom Früchtebrot bis zum Rumtopf. Für das leibliche Wohl ist vom klassischen Eintopf bis zu asiatischen Gerichten ebenfalls gesorgt. Für die Jüngsten gibt es Kinderpunsch, Waffeln und ein Glücksrad. Der Nikolausmarkt findet statt von Mittwoch, 6. bis Samstag, 9. Dezember. Die Öffnungszeiten sind täglich von 11 bis 20 Uhr.

Jeden Abend um 18 Uhr findet eine Sonderverlosung statt. Zum offiziellen Start am Nikolaustag empfangen der Nikolaus und Väterchen Frost die Kinder mit einem Sack voller Geschenke. Jeden Tag gibt es Musik. Ein Vorspiel-Adventskonzert der Celloklasse Gregor Pfisterer unter Mitwirkung von Julia Galic in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche beschließt am Samstag um 17 Uhr den Nikolausmarkt.

Der Markt wird organisiert vom Stadtteiltreff Waldhäuser Ost e.V. Die WIT Wirtschaftsförderungsgesellschaft Tübingen mbH unterstützt die Initiative.

Sponsoren gesucht

Der Markt wird von den Geschäften und Banken des Einkaufszentrums und weiteren Unternehmen mit Sachspenden unterstützt. Die ehrenamtlichen Veranstalter sind jedoch auf weitere Sponsoren angewiesen. Musiker, die mit kleinen Auftritten die adventliche Atmosphäre bereichern möchten, können sich beim Stadtteiltreff melden.

Das Einkaufszentrum auf WHO, Haltestelle Ahornweg, ist mit den Buslinien 2, 3, 4, 5 und 6 gut erreichbar.