Erster Weihnachtstag

× Erweitern Mobilat

1. Floor: Andrew & Thilo + Shermii

Traditionen sind was tolles, so auch dieses Jahr spielen die Britpop Indi Gurus ihren Weihnachts-Mix. Shermii, der nun auch schon seit ner Weile bei der God Save The Queen Partyreihe mit hintern Mischpult steht, leistet dieses Jahr kräftig Unterstützung.

2. Floor: Manuel Sleazeman & Thomas Stracciatello

Original Vinyl from the first psychdedelic era until now!

Auf die Plattenteller kommt Sixties Sound von Soul über Garagerock bis zum psychedelischen Sound von heute und auf die Augen gibt es Visuals die euch direkt nach San Francisco 1969 zurückbeamen!