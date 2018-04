Erzähl mir - Gastspiel Theater PATATI-PATATA

Im September 2017 feierte die neu gegründete Theatergruppe, bestehend aus Flüchtlingen und Reutlingern, im Rahmen der interkulturellen Woche in Reutlingen eine äußerst erfolgreiche Premiere. Entstanden ist in fünfmonatiger Probenzeit aus Improvisationen und Erzählungen der Teilnehmer ein berührendes Stück, zwischen Aufbruch und Ankommen, zwischen hier und dort, zwischen gestern, heute und morgen. Vom Sprachkuddelmuddel, der mühevollen Suche nach Arbeit, dem ewigen Warten auf irgendetwas, von Einsamkeit, Familie, Krieg und Flucht wird trotz der Ernsthaftigkeit vieler Themen mit großer Leichtigkeit und Spielfreude erzählt und gespielt. In der Szenencollage wechseln humorvolle Momente aus den täglichen Missverständnissen in der Integration ab mit Erinnerungen aus einem Leben in der Heimat und sehr bewegenden Berichten über den mühevollen Weg nach Europa.

Derzeit sind in der Theatergruppe fünf Flüchtlinge aus dem arabischen Raum, so wie Reutlinger Bürger und Spieler des TeenieTheaterTreff. Begleitet werden sie von Ensemblemitgliedern des Theater PATATi-PATATA. Zusammen haben sie über 5 Monate unter der Leitung von Sonka Müller, Regisseurin, und Jana Riedel, Theaterpädagogin, ihre persönlichen Geschichten in Szene gesetzt.

Regie: Sonka Müller

Regieassistenz: Jana Riedel

Mit: Abdullah Dubian, Katada Fallaha, Abdulrahman Dubian, Hamzeh Hamameh, Rebaz Sami, Barbara Kärn-Wilk, Maximilian Braun, Richard Kipp

Musikalische Begleitung: Bakary Koné