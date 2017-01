Es geht auch ohne Mann!

Gastspiel der Theatergruppe aus Glatten: Die drei Frauen Anita, Marion und Vera wohnen in einer Frauen-WG. Sie sind alle mehr oder weniger von der Männer-Welt enttäuscht worden. Vera aber will nun doch mit ihrem Freund zusammenziehen. Durch eine Anzeige in der Zeitung soll das Zimmer wieder vermietet werden – natürlich an eine Frau!

Christian, eigentlich glücklich verheiratet befindet sich in einer Sinnkrise und möchte das Zimmer unbedingt haben. Dazu lässt er sich etwas „Außergewöhnliches“ einfallen.

Jan, sein bester Freund versucht verzweifelt ihn wieder ins „normale“ Leben zurückzubewegen.

Zwischen Vera und ihrem Freund hat es gleich am ersten Tag des „Zusammenwohnens“ heftig gekriselt und sie will sofort wieder in ihr Zimmer zurückziehen.

Aber das Zimmer ist ja schon vergeben…

Zum Glück gibt es eine Frau, die den Überblick über alles hat: Frau Gerber, die Putzfrau!