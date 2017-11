Es ist an der Zeit! - Eröffnung

Die Ausstellung „Es ist an der Zeit“ ist im 1. Stock des Wasserschlosses Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1, zu sehen. Zur Eröffnung am Sonntag, dem 10.12.2017, um 14:00 Uhr sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Anschließend ist die Ausstellung bis zum 28.01.2018 jeden Sonntag von 13:00 bis 18:00 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet.

„Es ist an der ZEIT!“ – Ausstellung im Wasserschloss Bad Rappenau

Vom 10.12.2017 bis 28.01.2018

Am Sonntag, dem 10.12.2017, wird um 14 Uhr die Ausstellung „Es ist an der Zeit!“ eröffnet. Unter dieses Motto stellen der bekannte politische Karikaturist und Cartoonist Heiko Sakurai aus Köln, der Promi-Karikaturist und Maler Rudi Hans Böhret aus Bad Friedrichshall, der Maler Karlheinz Hofmann aus Bad Wimpfen sowie der Steinbildhauer Ralph Nieling aus Eppingen-Elsenz ihre Gemeinschafts-Ausstellung im Wasserschloss Bad Rappenau. Sie sind der Meinung: „Es ist an der Zeit, dass Künstler auf die politische sowie gesellschaftliche Situation reagieren.“ Dies tut das Quartett mit Humor und Ernsthaftigkeit.

Die Künstler:

Heiko Sakurai zählt zur Elite der deutschen politischen Karikaturisten. 2014 wurde er 1. Preisträger bei der Rückblende. Studierte Germanistik, Geschichte und Politik. Bereits ab 1998 veröffentlichten namhafte Blätter wie die WELT und WELT AM SONNTAG seine Zeichnungen. Bis heute werden regelmäßig seine aktuellen und treffenden Karikaturen gedruckt. Mit besonderer Vorliebe widmet er sich der Kanzlerin, seiner „Miss Tschörmanie“. Der 46-jährige Künstler lebt und arbeitet in Köln.

Rudi Hans Böhret -Jahrgang 1941, genießt sein zweites Leben als (Un)Ruheständler in Bad Friedrichshall. In 80 Ausstellungen - vom Aquarell bis zur Promi-Karikatur waren seine Werke zu sehen. Dabei über-zeichnete er bereits Hunderte von Großkopfeten, von denen sich viele auch noch artig bedankten. Ebenso ist er Autor von vierzehn heiter-satirischen und parodistischen Büchern unterschiedlichster Genres, Songtexter und Fotograf skurriler Schnappschüsse.

Karlheinz Hofmann bringt die Dinge zum Vorschein, die in den Köpfen der Menschen versteckt sind. Er braucht die fulminante Inszenierung, um die Gefühle des Publikums zu wecken. Er ist gelernter Schriften- und Plakatmaler mit mehreren Auszeichnungen im Bereich malen und gestalten, Bühnen- und Saaldekorationen. Heute ist er ein Freund des heiteren Amüsements, Naturtalent, Illusionist. Kunst, sagt heute der 72-jährige, Kunst beginne für ihn mit dem Nachahmen, dem Nachahmen der allen Dingen innewohnenden Ästhetik. Das ist das Außergewöhnliche an seiner ART.

Ralph Nieling Jahrgang 1960, lebt und arbeitet in Eppingen-Elsenz. Er ist ausgebildeter Steinbildhauer, studierte bei Helmut Bergner in Kirchheim und ist Lehrbeauftragter für Bildhauerei. Seit 1990 nahm er an zahlreichen Ausstellungen teil u. a. Europ`Art Genf, Casino Baden Baden, Flughafen Stuttgart, Heilbronn K3, etc. Handwerkliche Perfektion, Ästhetik und Liniendynamik prägen das Werk Nielings. Schwerpunkt ist der menschliche Körper in stilisierter und abstrakter Form. Nieling arbeitet vorwiegend mit Sandstein und Marmor. Im öffentlichen Raum sind seine Werke zum Beispiel in Güglingen „Daphne“ und der „Denker“ in Eppingen zu sehen.