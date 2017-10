"Es klopft bei Wanja in der Nacht"

In einer eisig kalten Winternacht klopft es bei Wanja an die Tür. Ein Hase, ein Fuchs und ein Bär bitten um Einlass in Wanjas Häuschen. Wanja öffnet ihnen die Tür, denn sie versprechen, sich gegenseitig in Ruhe zu lassen. Ilsebyll Beutel-Spöri ist die Erzählerin Katja, die von ihrem Freund Wanja aus dem fernen Russland ein Paket bekommt. Auf dem Zollschein steht als Inhalt: eine Geschichte. Sie spielt in Wanjas gemütlichem Haus inmitten einer Schneelandschaft und erzählt von Toleranz und Verträglichkeit trotz Andersartigkeit. Nach dem bekannten Bilderbuch von Tilde Michels und Reinhard Michl. Mit Musik von Ines Fuchs.

Für Zuschauer ab 4 Jahren