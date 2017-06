Es war einmal

Der Kinderclub arbeitet momentan fleißig an seinem eigenen Märchen. Doch was ist das denn eigentlich genau? Wie wäre es denn, eine Reise ins Märchenland zu buchen? Wieso gehen die Märchen denn eigentlich immer so aus, wie sie ausgehen? Könnte man da nicht vielleicht Einfluss darauf nehmen? Es ist doch eigentlich ganz schön doof, dass der Wolf so gemein zur Großmutter ist, oder? Und außerdem geht das da mit der Liebe viel einfacher, so hat man zumindest den Eindruck: Schlafen, küssen, aufwachen, voll verknallt. Aber was ist, wenn dann der Rückflug in die normale Welt ersatzlos gestrichen wird? Seid gespannt, welches Märchen euch von den neun Kindern des Theaterclub 1 erzählt wird.

Theaterclub 1 (8-11 Jahre)

Leitung: Natascha Mundt