Die Schauspielerin Lilly Hollmann und ihr Kollege Gregor Maurer werden 1933 ein Paar, sie heiraten und bekommen ein Kind.Doch die Zeiten werden schwer – die jüdische Schauspielerin darf schon bald nicht mehr auftreten, ihr Mann dagegen machtKarriere am Theater und in der Filmindustrie. Den Nationalsozialisten ist die Ehe des populären Maurers ein Dorn im Auge. Siesetzen die Familie zunehmend unter Druck und stellen Gregor letztlich vor eine grausame Wahl: Entweder er lässt sich vonseiner Frau scheiden oder seine Familie wird deportiert und er selbst an die Front geschickt. Schweikarts Novelle Es wird schon nicht so schlimm! beruht auf dem Schicksal des Schauspielerehepaares Joachim und MetaGottschalk. Sie gab 1947 die Vorlage für den Film Ehe im Schatten ab, der zum größten Kinoerfolg der Nachkriegszeit wurde.Es wird schon nicht so schlimm! wurde 2014 von Carsten Ramm im Berliner Verbrecher Verlag herausgegeben und war auch dasProgrammbuch zur Inszenierung Mephisto von Klaus Mann/ Ariane Mnouchkine. An der Badischen Landesbühne ist der Texterstmals als Theaterstück zu sehen.