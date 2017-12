× Erweitern https://www.club-cann.de/programm/januar/ escape the fate

Mit ihrem neuen Album beschreiten "Escape the fate" einen völlig neuen Weg: dieses Mal sind die Metalcore-Legenden aus Nevada ins Studio gegangen, ohne einen vorgefertigten Plan im Kopf zu haben und die Richtung war zunächst einmal völlig offen.

Schon in der Vergangenheit war der Sound der Band extrem wandlungsfähig. Sänger Craig Mabbitt, Gründungsmitglied der Band, der mit seinem vielseitigen Gesang den Klang maßgeblich bestimmt, Kevin Thrasher mit seinem schweren und virtuosen Gitarrenspiel und Gitarrist TJ Bell haben sich dieses Mal besonders viel Zeit im Studio gelassen, um an den neuen Songs zu arbeiten. Man sei „über alle Grenzen hinausgegangen“ ließ Mabbitt in Interviews vernehmen, allerdings ohne allzu konkret zu werden. Es darf also mit Spannung erwartet werden, mit welchen Sound-Brettern sie im kommenden Januar auf Tour kommen werden, schließlich sind die Livequalitäten eine Konstante und "Escape the fate" eine der besten Live-Bands ihre Genres. Technisch immer auf der Höhe, mit viel Spielwitz und -freude und einer geradewegs irrsinnigen Energie ausgestattet. Das wird auch im Winter nicht anders sein, wenn das Quartett, vermutlich verstärkt durch den bewährten Tour-Bassisten Max Georgiev, durch unsere Hallen toben wird. Als Support werden "Escape the fate" begleitet von den kalifornischen Speed-Sci- Fi-Post-Punkern von Set To Stun und von der Post-Hardcore-Band Palisades aus New Jersey (außer beim Köln-Konzert), die dieses Jahr ebenfalls ihre neue Platte veröffentlicht hat.