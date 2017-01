Escher - Li - Bauser: T³

Tobias Escher: Schlagzeug/Percussion/Akkordeon/Stimme/Leitung

Tian Long Li (China): Cromatische Mundharmonika/Komposition

Thomas Bauser: Hammond Orgel B3

Tobias Escher wird an diesem Abend gleich zwei neue CDs vorstellen! Ein neues SOLO Album, das er Ende August an nur 4 Tagen aufgenommen hat, bildet den Auftakt diesen Abends. Es ist eine ganz besondere Platte mit swinging Charme und schrägem Flair. Im Vordergrund stehen alte "Swing" und "Gypsy"-Stücke der 30er Jahre und eine fette Prise Theatermusik. Zu hören sind eingenwillige Interpretationen von: Honeysuckle Rose, On the sunny side of the street, Rosetta, Russian Lullaby, Swing 39, Die Moritat von Mackie Messer und anderes mehr. Da Eschers liebe Kollegen im Urlaub waren, hat er kurzerhand alle Instrumente im Alleingang eingespielt. An diesem Abend wird der Meister die Stücke natürlich gemeinsam mit seinen geschätzten Kollegen auf die Bühne bringen.

Desweiteren steht eine echte Bandpremiere sowie die erstmalige LIVE-Präsentation einer weiteren brandneuen CD auf dem Programm. "T³: Escher-Li-Bauser". Genagelt neue Modern-Jazz-Kompositionen von Tian Long Li aus Nanchang/Freiburg. Li, den Escher 2008 in China kennenlernte und quasi im Handgepäck mit nach Deutschland brachte, ist mittlerweile ein sehr gefragter Live-Musiker und Komponist der Süddeutschen Jazz-Szene. Die Stücke stammen ausschließlich aus seiner Feder und haben einen ganz eigenen melodiösen und groovigen Flair. Schwebende Jazzballaden und bluesige Rhythmen wechseln sich gekonnt ab. Li´s Stil: unverwechselbar erkennbar. Thomas Bauser an der Hammond Orgel und Tobias Escher an Schlagzeug und Akkordeon bilden das einmalige Sound-, Klang- und Rhythmusgerüst, auf dem Tian Long Li seine virtuos-jazzigen Improvisationen und zauberhaft-modernen Melodien ausbreitet.