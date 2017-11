ESL Wintermeisterschaft 2017 - Finalspiele

Am 16. + 17. Dezember präsentieren wir euch in der Carl-Benz Arena in Stuttgart die Finalspiele der ESL Meisterschaft Winter 2017.

Seit fast 10 Jahren sind wir somit wieder in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg. Das der Süden Deutschlands schon immer für Stimmung stand haben wir bereits bei den Intel Friday Night Games 2008 gespürt.

Sichert euch euer Ticket und besucht uns an beiden Tagen vor Ort. Die Halbfinale und Finalspiele in Counter-Strike:Global Offensive, League of Legends und die Finalspiele in FIFA18werden euch von euren Lieblingsmoderatoren von 99damage, SummonersInn und bPartGaming präsentiert.

Vor Ort gibt es auch genügend neben den Matches zu erleben. Partnerstände laden ein und auch der ein oder andere Profispieler und YouTuber ist vor Ort.

Zeitplan:

Samstag 16.Dezember 2017 - Einlass ab 16 Jahren09:30 Uhr - Einlass10:00 Uhr - Finale (FIFA18)11:45 Uhr - Halbfinale 1 (CS:GO)15:30 Uhr - Halbfinale 2 (CS:GO)19:15 Uhr - Finale (CS:GO)

Sonntag 17.Dezember 2017 - Einlass ab 14 Jahren09:30 Uhr - Einlass10:00 Uhr - Halbfinale 1 (LOL)13:40 Uhr - Halbfinale 2 (LOL)17:05 Uhr - Wüstenrot Showmatch 1on118:00 Uhr - Finale (LOL)

Die Zeiten können sich etwas verschieben. Der Spielplan wird direkt durchgezogen ohne längere Pausen. Ist ein Spiel schneller vorbei, folgt das nächste. Um nichts zu verpassen seid ihr direkt von Anfang an dabei.

Die ESL Meisterschaft ist zurück und wir geben euch einen ersten Überblick über die zehn Teams, ihre Spieler und einen kurzen Ausblick auf ihre möglichen Zielsetzungen in dieser Saison.

Neben den neuen Teams gab es allerdings auch weitere Veränderungen an allen Ecken und Enden. Wir haben für euch einen Überblick über die Konkurrenz zum doppelten Meister Mysterious Monkeys zusammengetragen und geben einen kleinen Ausblick, was uns diese Saison erwarten könnte.

Mysterious Monkeys:

Top: Christian 'Phones' SiegJungle: Lukas 'Inition' OtterMid: Felix 'Abbedagge' BraunAD-Carry: Sander 'Kitty' EverinkSupporter: Ricardo 'Quicktimer' SchipperDer amtierende Meister tritt erwartungsgemäß unverändert in der Wintersaison an. Nach der erfolgreichen Titelverteidigung im Sommer gab es für MM keinerlei Zweifel, dass man mit diesem Line-Up auch weiterhin Erfolg haben wird. Mit vielen Veränderungen bei den Verfolgern sollten die Monkeys auch dieses Mal als absoluter Top-Favorit in diese Spielzeit gehen.

Attempting to Reconnect

Top: David 'Kirito' KoppmannJungle: Lars 'Agent' PrüßmeierMid: David 'Jester' TaAD-Carry: Jan 'Desrim' StörmerSupport: Jason 'Liandrid' ZechDer Überraschungsfinalist vom Sommer musste auf allen Positionen umstellen. Unter neuer Leitung tritt ATR zwar zunächst als Vizemeister auf, doch ob das Team diesem Status gerecht werden wird, steht noch völlig in den Sternen. Doch bereits letzte Saison war man von Liandrid und Co. nicht vollkommen überzeugt und dort bewies der neue Support, was er drauf hat.

EURONICS Gaming:

Top: Daniel 'Scarface' AitbelkacemJungle: Leon 'Lamabear' KrügerMid: Gaweł 'Kashtelan' PaprzyckiAD-Carry: Jacob 'Cookie' FrassonSupport: Finn-Lukas 'Don Arts' SalomonDie möglicherweise größte Überraschung präsentierte der ehemalige Meister ESG. Mit zwei komplett neuen Gesichtern auf den Carry-Positionen und Don Arts als Support versucht EURONICS in diesem Winter erneut sein Glück. Ob dieser Plan aufgeht, wird sich erst zeigen, wenn das Team etwas Zeit zusammen hatte, doch die Verantwortlichen gaben sich durchweg überzeugt, die richtigen fünf Spieler gefunden zu haben.

ALTERNATE aTTaX:

Top: Adrian 'Wardain' MüryJungle: Gerrit 'Phrenic' StukemeierMid: Janik 'Jenax' BartelsAD-Carry: Adam 'Emtest' EmtestamSupporter: Daniel 'Wendelbo' WendelboALTERNATE aTTaX könnte der große Gewinner des Spielertauschs werden. Neben Wardain sicherte sich das Werksteam auch den früheren ESG-Supporter Wendelbo. Zusammen mit dem alten Kern von Phrenic, Jenax und Emtest möchte ATN endlich wieder dort ansetzen, wo es sich selber schon vor einiger Zeit gerne gesehen hätte - die Voraussetzungen dafür dürften besser sein denn je.

SPG eSports:

Top: Niklot 'Tolkin' StüberJungle: Lukas 'Lurox1' ThumaMid: Carsten 'Alcaffee' ThiedigAD-Carry: Patrick 'Conjo' JacobsSupporter: Robbe 'anthrax' Dobbeleers DobbeleersLetzte Saison verpasste SPG nur knapp die Playoffs und nimmt erneut Anlauf in Richtung Top 4. Tolkin von AeQ sowie die Bot-Lane von Neverback sorgen beim Schweizer Club für frischen Wind. Mit diesem Kader dürfte sich SPG erneut im oberen Tabellenbereich orientieren können und möglicherweise in diesem Split die Offline-Events erreichen.

AeQ eSports:

Top: Ben-Luca 'Nice Guy Ben' NordgerlingJungle: Nikolai 'Laefai' KarthausMid: Mike 'Furuy' WilsAD-Carry: Tobias 'Navio' StephanSupport: Richard 'Nightmares' GielisseAeQ setzt in dieser Spielzeit auf ein sehr junges Line-Up. Mit NiceGuyBen von EYES ON U sicherte man sich einen der Fanlieblinge aus der letzten Spielzeit und baut mit ihm nun ein junges Team auf, welches in der ESL Meisterschaft viel lernen kann. Ob diese junge Mannschaft allerdings so konkurrenzfähig ist wie die Line-Ups zuvor, müssen die Fünf erst unter Beweis stellen.

Tribunal Esports:

Top: Toni 'Sarke' SabalićJungle: Eduard 'IBroughtMyTent' Dinkelberg Mid: Daniel 'FinalGamér' GlaserAD-Carry: Lucas 'LagsAlot' PötheSupport: Kinan 'Protect' MasriTribunal konnte im letzten Jahr nie wirklich die oberen Plätze angreifen, musste allerdings auch nicht in der Relegation spielen und sicherte sich den direkten Klassenerhalt, indem es alle Gegner dahinter schlagen konnte. Ein vergleichbares Ziel sollte man auch in dieser Spielzeit ebenfalls anstreben.

Lausanne eSports:

Top: Mahdi 'Pride' NasserzadehJungle: Jan 'SevenArmy' FragsteinMid: Ali 'Lagily' NasserzadehAD-Carry: Marin 'Golden' PudicSupporter: Joshua 'Wild Joshy' LimNach der erfolgreichen Relegation darf sich Lausanne eSports eine weitere Saison in der ESL Meisterschaft austoben. Mit nahezu unverändertem Kader tritt das Schweizer Line-Up für die zweite Spielzeit an und hofft, einiges besser machen zu können. Mit der zusätzlichen Erfahrung und dem zurückkehrenden Jungler SevenArmy könnte diese Saison für Lausanne besser laufen.

Wind and Rain Germany:

Top: Julien 'Fl4mer' BerschuckJungle: Kristian 'TynX' ØstergaardMid: Dirk 'Zazee' MallnerAD-Carry: Matt 'Deadly' SmithSupport: Arphan 'Arphan' OmarDas Academy-Team des Challenger Series-Teilnehmers durfte letzte Saison den direkten Einzug in die ESL Meisterschaft feiern und hat sich nochmals ordentlich verstärkt. Jetzt heißt es für Wind and Rain, auch in der höchsten deutschen Spielklasse alles zu geben und vielleicht erneut den ein oder anderen Erfolg für sich zu verbuchen. Das Roster lässt auf den ersten Blick zumindest genau darauf hoffen.

Angry Gorillas:

Top: Pascal 'Freedley' RieksneuwöhnerJungle: Theofilos 'Tunaraz' PapadopoulosMid: Aleksi 'Kehvo' MertaAD-Carry: Aaron 'Zeniv' SalákSupport: Tom 'Kyray' LienauIm Relegationsduell zwischen den EnRo Griffins und den Angry Gorillas setzten sich vor wenigen Wochen die Gorillas durch und vollenden damit das Aufgebot der ESL Wintermeisterschaft 2017. Nach dem erfolgreichen Aufstieg hofft der Newcomer auf weitere Erfolge in der höchsten deutschsprachigen Spielklasse und stellt sein Team dafür ebenfalls komplett um.