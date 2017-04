Essen ohne Sinn und Verstand

Das Auge isst mit, so das Sprichwort. Ob das auch für andere Sinne gilt und wie diese Wahrnehmungen Geschmacksempfinden und Ernährungsverhalten beeinflussen ist Thema des Café Scientifique im Mai. Als Referentin zu Gast ist Prof. Dr. Nanette Ströbele-Benschop, Ernährungspsychologin an der Universität Hohenheim. Sie erforscht seit über zehn Jahren den Einfluss von Umwelt- und psychologischen Faktoren auf unser Essverhalten. Bei der Veranstaltungsreihe sprechen in loser Folge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Forschung und laden in lockerer Café-Atmosphäre zum Gespräch.

Eintritt frei