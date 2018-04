Essential w./ Dana Ruh

Unsere Empfehlung des Tages, äh, der Nacht: Die nächste Ausgabe von „Essential“ mit der „Brouqade“-Labelchefin Dana Ruh. Denn das heißt nix anderes als: Techno und House mit Rückgrat all night long!

Unser Local Hero Mike Menudo lädt wieder zur „Essential“-Party. Und da ist der Name Programm. Hier geht’s um die Musik. Nicht ums Posen, nicht um windige Trends – nein, da wird Techno- und Housekultur in Reinform gelebt. Und natürlich in Bestform! Deshalb wird hier auch nicht jede(r) als Gast-Act eingeladen. Da muss schon jemand her, der genau dieses Credo lebt. So wie Dana Ruh!

Dana Ruh ist Berlinerin aus Leidenschaft, leitet mit „Brouqade“ eines der einflussreichsten deutschen Elektronik-Labels, ist DJ, Produzentin – und lebt elektronische Tanzmusik. Aufgewachsen in Gera, landete sie vor einigen Jahren in Berlin. Seitdem ist sie auf einer musikalischen Entwicklungsreise, die noch lange nicht abgeschlossen ist. Mit Freunden rief sie 2007 das Label „Brouqade“ ins Leben, auf dem fortan ihre knusprigen Produktionen erschienen. Und nicht nur die: „Brouqade“ entwickelte sich schnell zu DER Plattform für zeitgemäße, visionäre Elektronik-Kunst. Kein Wunder also, dass auch sie schnell zur namhaften Szenegröße aufstieg. Ihr Sound ist deep, energetisch, düster, hypnotisch, und er kombiniert die besten Bits aus House und Techno zu einer schweißtreibenden Mixtur. Nicht nur auf ihrem Label ist sie (natürlich) Stammgast, sondern auch auf „Ostgut Ton“ und „Underground Quality“. Auf Letzterem veröffentlichte sie ihr beeindruckendes Debütalbum „Naturally“, das weltweit gefeiert wurde – vor allem auf den Tanzflächen! Wenn sie nicht gerade im Studio an neuen, feinen Tracks arbeitet, jettet sie als DJ um die Welt – und macht dabei immer wieder Halt in ihrer Residency, dem kultigen Berliner Club der Visionäre. Ganz klar: Die Frau hat musikalisch etwas zu sagen – und das hört man sich am besten selbst im Club an, während man alle Viere von sich schmeißt! Den Support für diesen wilden Ritt übernimmt Mike Menudo, der wie immer die Party-Zügel fest im Griff haben wird.