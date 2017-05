Der 18. Juni bietet die einmalige Gelegenheit die abwechslungsreiche Klangsprache der Esslinger Glocken kennen zu lernen. Unter der konzeptionellen Leitung von Cornelius Hauptmann vereinigen sich von 17 bis 18 Uhr alle akustischen Wahrzeichen der Stadt. Die rund 66 Glocken der Kirchen, Türme und des Glockenspiels des Alten Rathauses werden in einer festgelegten Reihenfolge einzeln und gemeinsam erklingen. Besucher können dem Altstadt-Konzert auf der Burgstaffel, der Burgsteige, dem Seilergang sowie im Weinberg unterhalb des Seilerganges lauschen. Die Burg dient somit als Empore für eine außergewöhnliche Stadtinszenierung.

Das Esslinger Glockenkonzert ist ein Gemeinschaftsprojekt verschiedener Akteure, Kirchen, Vereine und Initiativen. Veranstaltet wird es vom Esslinger Burgverein e.V. in Kooperation mit den Turmwächtern unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Jürgen Zieger, mit Unterstützung der Esslinger Stadtmarketing & Tourismus GmbH (EST) und der Esslinger Kirchengemeinden.

Ein besonderer Dank gilt den Esslinger Kirchen, die u.a. die Glocken der Frauenkirche, Stadtkirche und Südkirche sowie von Münster St. Paul zur Verfügung stellen. Als Friedensläuten zum Reformationsjubiläum sendet das Esslinger Glockenkonzert zum 500jährigen Jubiläum der Reformation eine starke Botschaft für Frieden und Freiheit. Wunsch der Veranstalter ist es, den Dicken Turm als Wahrzeichen der Stadt wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken. Der Dicke Turm war lange Zeit ein beliebtes Lokal. Heute steht er leer. Daher soll in einem ersten Schritt der erforderliche zweite Rettungsweg erstellt werden, sodass dieser für mehr als 25 Personen zugänglich ist. Das ist allerdings nur durch Spenden der Esslinger Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und der Stadt Esslingen möglich. Das 1. Esslinger Glockenkonzert ist die Auftaktveranstaltung für eine Reihe weiterer Aktionen des Burgvereins, um den Dicken Turm aus seinem Schlaf zu rütteln. An diesem Wochenende findet auch der deutschlandweite „Tag der Musik“ statt. Der Deutsche Musikrat ruft alljährlich dazu auf, „gemeinsam ein Zeichen für den Schutz und die Förderung der Kulturellen Vielfalt in Deutschland zu setzen“, um den Wert der Musik zu verdeutlichen.

Das ausführliche Programmheft und die Homepage zur Veranstaltung entwickeln Studierende der LAZI-Akademie/LAZI-Medien Esslingen. Die Inhalte dafür werden in Zusammenarbeit mit dem Glockenbeauftragten der Evangelischen Landeskirche sowie den Mesnern und Glöcknern vor Ort erstellt.

Karten für Stehplätze gibt es ab Dienstag, 23. Mai 2017 ausschließlich im Vorverkauf über die Esslinger Stadtinformation, Marktplatz 16.