Esslinger Weinschmecker- & Winzer-Tour

× Erweitern Weinschmecker- und Winzer Tour

Werden Sie zum Weinschmecker und kommen Sie mit auf eine überraschende Reise in die Welt der edlen Tropfen. Dabei haben Sie die Möglichkeit bei Wein und kulinarischen Schmankerln den Weinbau in Esslingen auf eine ganz persönliche Weise kennen zu lernen.Nach einem Glas Sekt bei der Sektkellerei KESSLER, der ältesten Sektkellerei Deutschlands, geht es in die Webergasse 7 zu den Esslinger Weingärtnern und weiter zum Beutau-Besen des Wengerters Aldolf Bayer in der alten Weingärtner-Vorstadt. Dort verkosten Sie jeweils zwei bemerkenswerte Weine und erfahren aus erster Hand Spannendes über die Philosophie der Winzer. Wer möchte, kann auch gleich seinen Lieblingswein vor Ort für die nächste Geburtstagsfeier oder für das nächste Familienfest bestellen. Bei einem kleinen saisonal angepassten „Schmankerl“ lassen wir den Abend im Beutau-Besen genussvoll ausklingen.