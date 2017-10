× Erweitern Estas Tonne

Reviving Water Tour 2017

Estas Tonne ist ein Ausnahmekünstler. Durch seine Reisen hat er sich verschiedenste kulturelle Merkmale mit dem Ziel zu eigen gemacht, die kulturelle Gesamtheit der Welt wiederzugeben ohne Schwerpunkt auf eine bestimmte Nationalität oder Ausprägung. Seine Musik ist daher eine Reminiszenz aus Erfahrungen Tonnes. Es ist ein Verschmelzen von Strukturen klassischer Musik, den Feinheiten des Flamencos, den Ursprüngen des Gypsy, der Charakteristik lateinamerikanischer Klänge und von elektronischer Klangvielfalt. All diese unterschiedlichen Stile fließen nahezu unbemerkt ineinander und erstehen als eine harmonische neue Einheit des Klangs - in jeder Performance anders, aber immer einzigartig in ihrer Art und Melodie. Jene, die Estas Tonne live erleben, erfahren die Intensität seiner Musik ganz unmittelbar - sie berührt das Innere der Menschen und führt zu einem nachhaltigen und glücksstiftenden Erlebnis.Die geheimnisvolle Kraft des Wassers ist der Menschheit seit Anbeginn der Zeit bekannt. Die antiken Völker sahen darin eines der wichtigsten Elemente und die grundlegende Voraussetzung des Lebens. Jeder einzelne Tropfen Wasser steht in direkter Verbindung mit den zahllosen Elementen in den endlosen Weiten des Universums. Diesem Thema widmet Estas Tonne seine Tour 2017. Unter dem Motto "Purification of an Ocean Begins with a Single Drop" lädt er dazu ein, die Augen zu schließen und sich fallen zu lassen als einer dieser einzelnen Tropfen, mit denen die Reinigung eines Ozeans beginnt.