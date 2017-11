Lesung mit Günther Maria Halmer "Fröhliche Weihnachten"

Eine humorvoll-vergnügliche Weihnachtslesung mit Günther Maria Halmer, musikalisch begleitet von Gerald Buß am Flügel. Kaum einer, der Günther Maria Halmer nicht kennt als sympathisches Schlitzohr "Tscharlie" aus Helmut Dietls Kultserie "Münchner Geschichten". So zählt Günther Maria Halmer auch heute, vier Jahrzehnte und rund 150 Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen später, immer noch zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. Für eine weihnachtliche Lesung der ganz besonderen Art kommt Günther Maria Halmer nun erstmals nach Göppingen, im Gepäck eine bunte Auswahl an geistreich-witzigen Texten von Karl Valentin, Peter Frankenfeld, Ludwig Thoma, Oskar Maria Graf, Hermann Hesse, Erich Kästner, Somerset Maughan u.a. Dabei weiß das Rosenheimer Urgewächs mit Wahlheimat München gar köstlich zu unterhalten. Denn mit seiner Wandlungsfähigkeit, seinem Gespür für Atmosphärisches lässt er uns die Figuren der Geschichten so richtig hautnah (mit)erleben. Für den musikalischen Rahmen der fröhlichen Weihnachtslesung sorgt der Göppinger Kirchenmusikdirektor und Kantor Gerald Buß.