Irgendwas mit Rot... Wer sich am Abend des 12. Mai 2018 dazu entschließen sollte, die Räume des Karlstorbahnhofes aufzusuchen, erwartet vielleicht vor allem das. Und braucht vielleicht nicht mehr, um dem Verlangen nachzugehen, dort in die Nacht zu tanzen. Der Anreiz liegt vielleicht aber auch in der Suche nach knisternder Atmosphäre oder der Lust auf authentische elektronische Vibes in einer außergewöhnlichen Umgebung. Möglicherweise leitet den Weg aber auch schlicht der Wunsch nach warmen menschlichen Begegnungen und enthusiastischen Momenten. Was es auch sein mag, das uns dann für diese Stunden zusammenkommen lässt: wir möchten es mit euch gemeinsam erleben! Dafür machen wir unsere Musik, darauf arbeiten wir hin, das zieht UNS in den Klub_K! Und welche Bedeutung die Farbe Rot für jeden an diesem Abend haben könnte, sind wohl viele kleine Geheimnisse ... ein paar davon werden aber sicherlich gelüftet.