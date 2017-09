Kurz vor der Jahrtausendwende haben sie die Gruppe EURE MÜTTER gegründet, heute gehören Andi Kraus, Don Svezia und Matze Weinmann zu den erfolgreichsten Live-Comedians Deutschlands. Doch alles hat einmal im Kleinen angefangen, so auch jede ihrer fünf abendfüllenden Shows. Eure Mütter bieten nun die Möglichkeit, schon früh in den Entstehungsprozess ihres neuesten, sechsten Programms mit dem Titel „Das fette Stück fliegt wie ´ne Eins!“ blicken zu können. An zwei Abenden werden sie den Status Quo ihres aktuellen Schaffens präsentieren. Sie sind gespannt, welche Reaktionen ihr brandneues Material hervorrufen wird und welche der Nummern es dann ins Programm schaffen werden...

Außerdem hoffen Eure Mütter, dem Publikum im Laufe des Abends den Unterschied zwischen „unerprobt“ und „ungeprobt“ vermitteln zu können.

Bei der Werkschau handelt es sich um die einmalige Gelegenheit, viele der neuen Ideen in ihrem ursprünglichen Zustand zu sehen, bevor sie von Bern bis Flensburg und von Luxemburg bis Dresden auf Tour gehen. Alle Interessierten können sich freuen auf einen ersten Blick auf pralle Pointen, satte Sounds, massige Moves und andere dicke Dinger.

Wer Eure Mütter hautnah im Kreativprozess erleben will, sollte diese Chance nicht verpassen.