»Eure Mütter« sind wieder da! Obwohl Andi, Don und Matze niemals weg waren, melden sie sich pflichtbewusst zurück, und zwar mit ihrem sechsten abendfüllenden Programm.

»Das fette Stück fliegt wie ‘ne Eins!« bietet erneut die einzigartige Mischung aus prallen Pointen, satten Sounds, massigen Moves und anderen dicken Dingern. So wird das neue Programm wieder Generationen vereinen, wenn Menschen von 9 bis 99 sagen »Wir haben zwei Stunden lang gemeinsam Tränen gelacht!« Und andererseits auch die Gesellschaft spalten, wenn manche kritisch anmerken »Was soll der Scheiß? Inge, bring mir mein Gewehr!« Was Inhalte betrifft, bleiben die drei Milfs unberechenbar. In »Das fette Stück fliegt wie ’ne Eins!« gehen sie zum Beispiel mehrere wirklich heiße Themen an: Herdplatten, Lava und weiße Blusen, unter denen sich die Nippel abzeichnen. Eure Mütter – auch deine könnte dabei sein!