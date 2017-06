„Euroblue“ und Bernd Baur

Seit 2002 geht Euroblue der europäischen Spur des Jazz nach, der bekanntlich in Amerika wuchs, wo die versklavten Afrikaner europäische Musik aufgriffen und mit ihrer Musizierweise verbanden. Dieser Prozess wird mit europäischen Volksliedern nachvollzogen. Eine der wesentlichen Inspirationsquellen des Jazz ist die Spiritualität der Musik in den schwarzen Kirchen. Spiritualität gibt es aber schon immer auch in der europäischen Kirchenmusik. So finden sich von je her im Programm von Euroblue auch Melodien aus dem evangelischen Gesangbuch, um deren Spiritualität eine neue, aktuelle Form zu geben. Da ist es für Euroblue klar, sich 2017 im Jubiläumsjahr der Reformation diesem Thema zusammen mit Bernd Baur zu nähern. Andreas Spätgens (Piano), Bodo Ernst (Bass) und Andreas Pastorek mit seinem Arsenal an Perkussions-Instrumenten bringen aufs Neue europäische Tradition und Folklore mit afrikanischer Rhythmik, Blues und Swing zusammen und produzieren ihren eigenen Sound. Ihr Gast Bernd Baur, Saxofonist bei zahlreichen Formationen und Projekten, widmet sich seit Jahrzehnten u.a. europäischen Spielformen des Jazz und der Weltmusik. Es wird versucht, eine Linie zu ziehen von der Renaissance über Luther-Choräle, Kirchenlieder der Reformation und späterer Zeiten bis zu den gesellschaftlichen Auswirkungen des Ereignisses in unseren Tagen. Da finden Melodien, die zum Repertoire deutscher Gesangvereine zählen, keltische Motive, Skalen vom Balkan und aus Spanien zusammen mit Swing, Funk, lateinamerikanischen Rhythmen und aktuellen Grooves. Thomas Milz beschrieb dies in einer Kritik: „Auf einmal, denkt man da, bekommt das Lied scheinbar kalter protestantischer Innerlichkeit auch eine glühende Körperlichkeit, die ihm ganz ausgezeichnet steht. Ja sogar zu ihrem besseren Verständnis beiträgt.“ Die Besetzung der Rhythmus-Abteilung mit einem Perkussionisten hebt das Klangbild Euroblues deutlich von üblichen Jazz-Klavier-Trios ab: bei Euroblue spielt das Klavier, Symbol bürgerlicher Bildungsideale also Lieder von Gerhardt, der Bass swingt einen jazzigen Kontrapunkt und dazu erklingt die Wüstentrommel, steuert eine eigene Rhythmik bei, unterstreicht und verändert die traditionelle europäische Musik gleichermaßen. Dazu tritt für dieses Projekt der expressive, melodische Sax-Klang Bernd Baurs. Euroblue präsentiert so dem Zuhörer vertrautes und unerhörtes zugleich.