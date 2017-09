Europa bunt - von Ländern, Menschen und Geschichten

Europa einmal ganz anders – bunt, abwechslungsreich und interessant! Die politischen und wirtschaftlichen Systeme wachsen nur langsam zusammen. Was aber macht Europa aus? Das sind die Menschen, so unterschiedlich und einzigartig mit ihren Geschichten wie sie nur das Leben schreibt. Der Autor überrascht mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten, ungewöhnlichen Reiseanekdoten aus 30 Ländern und schaute sich vor der eigenen Haustür um. EUROPA BUNT führt in Landstriche, die man so in Europa nicht unbedingt erwarten würde. Es geht um Menschen als Nachbarn, geografisch und emotional.Oliver Lück ist Journalist, Fotograf und Buchautor. Seit über zwanzig Jahren schreibt er für Magazine und Zeitungen in Deutschland, Österreich und derSchweiz. Mehr auf www.lueckundlocke.de.