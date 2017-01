Europa und der Orient 1917–2017

Vortrag und Gespräch mit Dr. Markus Osterrieder,* Historiker, Autor und Dozent, Krailling

Kriege und politische Umwälzungen werfen im Nahen und Mittleren Osten (aber auch in Osteuropa) Probleme auf, die nicht mehr aus altem Denken herausgelöst werden können. Auch können Ängste und antipathische Ablehnung keineswegs dabei helfen, Lösungen für die Zukunft zu finden. Aber ein Verstehen der tieferen karmischen Rätsel, die uns gegenwärtig konfrontieren, ist Voraussetzung für die notwendige spirituelle Verwandlung, aus der politische und soziale Reformen hervorgehen können. Von diesem Standpunkt betrachtet, erscheinen die gegenwärtigen Gefahren in Wirklichkeit wie ein Spiegel, in dem wir unseren eigenen, unverwandelten Schatten erblicken.