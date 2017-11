Die biblische Weihnachtsgeschichte spielt in nahezu allen Ländern Europas eine besondere Rolle. Daneben verbinden wir in Deutschland mit Weihnachten einen geschmückten Tannenbaum mit Kerzen und Kugeln sowie besinnliche Weihnachtslieder. Immer wieder erinnern wir uns an unsere Kindheit und die mit dem Weihnachtsfest verbundenen Traditionen. Doch auch hier erleben wir immer wieder das interessante Phänomen: Alles ist so nah und doch so anders. Die „Europäische Weihnacht" zeigt durch die ausgewählten musikalischen Werke und Texte die Besonderheit des Weihnachtsfestes. Durch die einzigartige Verbindung von Text und Musik werden heitere und besinnliche Aspekte miteinander verschmolzen. Und wer könnte das Weihnachtsfest in Europa besser vermitteln als die Schauspielerin Senta Berger, die vom Südwestdeutschen Kammerorchester begleitet wird.