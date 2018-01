Das Filmevent der Outdoor Community!

Die European Outdoor Film Tour ist das größte Filmevent der europäischen Outdoor-Community. Sie zeigt mit den besten Outdoorsport- und Abenteuerfilmen des Jahres die wahren Geschichten von Menschen, die ihre Komfortzone weit hinter sich lassen, um ihre Grenzen immer wieder aufs Neue auszuloten - sei es unter der heißen Wüstensonne oder in eisigen Gletscherspalten.

Das Filmprogramm hat eine Gesamtlänge von rund 120 Minuten. Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspiel sowie einer Pause von ca. 30 Minuten dauert eine Veranstaltung insgesamt ca. 2,5 - 3 Stunden.

NO SCRIPT. NO ACTORS. NO SPECIAL EFFECTS. THIS IS REAL!

Seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zeigt die European Outdoor Film Tour handverlesene Dokumentarfilme aus den Bereichen Outdoorsport, Abenteuer & Reise. Geschichten von echten Menschen, die ihren Draußen-Traum leben und den Zuschauer ungeschönt daran teilhaben lassen. Unser Anspruch – als Erfinder, Gründer und Macher der Tour – ist es, jedes Jahr aufs Neue die besten Filme aufzustöbern und daraus ein exklusives Programm zu erstellen.

Blick ins Programm 17/18:

THIS IS REAL. Alles ist echt. Handgemacht, roh und ehrlich. Im Biomarkt würde man von Ware erster Klasse sprechen – ein Gütesiegel, das sich die E.O.F.T. selbst auferlegt und Jahr für Jahr einhält. Seit 17 Jahren! In mehreren hundert Filmen durften wir Athleten, verrückte Aussteiger, ungleiche Paare oder schlicht Neugierige beim gnadenlosen Scheitern und himmelhohen Jauchzen zusehen, sie in abgelegene Winkel unserer Erde begleiten und eine (un)mögliche Seite des Outdoorsports entdecken. Die einzelnen Geschichten und Abenteuer unterscheiden sich jährlich, aber die Echtheit bleibt. Die schönsten, besten, verrücktesten und herzlichsten Filme ergeben das Programm der E.O.F.T. 17/18.

Einige Filme:

Ice CallSki: Freeskier Sam Favret folgt dem Ruf des Eises und zeigt uns das „Mer de Glace“ von einer völlig neuen Seite. Für ihn ist der größte Gletscher Frankreichs ein einziger Funpark mit natürlich gewachsenen Halfpipes, Kickern und Tunneln. Wir begleiten ihn auf seiner rasanten Fahrt durch eine Welt aus Eis und Schnee, bis in die Tiefen des Gletschers und wieder zurück.

Filminformationen: Länge: 3 Minuten // Regie: Antoine Frioux, Alexis Blaise, Maxime Moulin // Darsteller: Sam Favret // Produktion: PVS Company // Produktionsland: Frankreich // Produktionsjahr: 2016

Dug OutExpedition: Der Einbaum ist seit Jahrtausenden das traditionelle Fortbewegungsmittel der Huaorani in Ecuador. Einer der ältesten Bootstypen der Welt, ein ausgehöhlter Baumstamm, mit dem auch Benjamin Sadd und James Trundle den mystischen Dschungel des Amazonasgebiets erkunden wollen. Doch diesen Traum müssen sich die beiden Briten hart erkaufen. Nicht mit Geld, aber mit mühevoller Handarbeit. Während ihr Einbaum unter der Anleitung von Huaorani- Mann Bay Nenquiqwi langsam Gestalt annimmt, verlieren sich die beiden Briten immer mehr in der geheimnisvollen Welt des Dschungels. Denn dort kann es vorkommen, dass man sich selbst zwischen schwingenden Lianen und Affengeschrei noch einmal völlig neu begegnet.

Filminformationen: Länge: 20 Minuten // Regie: Benjamin Sadd // Darsteller: Benjamin Sadd, James Trundle // Produktion: The Trail to Anywhere // Produktionsland: Großbritannien // Produktionsjahr: 2017

Into Twin GalaxiesExpedition: Grönland ist der Schauplatz des neusten Abenteuers von Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry und Erik Boomer. Mit Snowkites wollen sie das gigantische grönländische Eisschild überqueren und danach mit ihren Kajaks in einer Schmelzwasserrinne den Gletscher hinunterfahren. Es ist eine Reise in ein zerbrechliches und zugleich gefährliches Paradies.

Filminformationen: Länge: 35 Minuten // Regie: Jochen Schmoll // Darsteller: Ben Stookesberry, Sarah McNair-Landry, Erik Boomer // Produktion: Red Bull Media House // Produktionsland: Österreich // Produktionsjahr: 2017

La CongenialitàPorträt: Simone Moro und Tamara Lunger sind eine ungleiche Seilschaft – mit großen Zielen und einem Altersunterschied von 18 Jahren. Als passionierter Winterbergsteiger hat Simone eine lange Liste an Gipfelerfolgen vorzuweisen. Doch Tamara ist ihrem großen Vorbild seit einigen Jahren dicht auf den Fersen. Bislang waren die Rollen im Team klar verteilt: er war der Meister, sie die Meisterschülerin. Doch als die beiden im Frühjahr 2017 am Kangchenzönga die höchste Traverse an einem Achttausender in Angriff nehmen, zwingen die Umstände das perfekt eingespielte Duo zu einem abrupten Rollenwechsel.

Filminformationen: Länge: 20 Minuten // Regie: Christian Schmidt // Darsteller: Simone Moro, Tamara Lunger // Produktion: HelliVentures Filmproduktion // Produktionsland: Deutschland // Produktionsjahr: 2017

7 Filme | Gesamtfilmlaufzeit: 120 Minuten | Mit Rahmenprogramm wie Moderation und Gewinnspiel sowie einer Pause von ca. 30 Minuten dauert eine Veranstaltung insgesamt ca. 2,5 - 3 Stunden.