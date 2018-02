Eva Schorr-Weiler - Weite Horizonte

× Erweitern Eva Schorr Eva Schorr

Die aus Crailsheim stammende Komponistin und Malerin, hatte eine außergewöhnliche Doppelbegabung. Als Malerin schuf sie phantastische Landschaften und surreale Stadtansichten.

In ihrer Musik widmete sie sich der seriellen Komposition. Die Neigung zu Musik und bildender Kunst entwickelte sich im Crailsheimer Elternhaus. Ihr Vater Adolf Weiler, Musik-, Zeichen- und Sportlehrer, brachte ihr das Malen bei. Ihre musikbegeisterte Mutter schrieb die ersten Kompositionen der Sechsjährigen auf. Eva Schorr studierte später in Stuttgart Kirchenmusik und Komposition, letzteres in den 1950er Jahren für eine Frau immer noch eine "Pioniertat". Die Ausstellung erinnert an das malerische Werk der Künstlerin, die im vergangenen Jahr 90 Jahre alt geworden wäre.