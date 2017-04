Evangelisch oder Katholisch?

Am 31. Oktober 2017 jährt sich zum 500. Mal die Veröffentlichung der 95 Thesen Martin Luthers in Wittenberg.Bereits 1523 gab es reformatorische Bestrebungen in der Reichsstadt, 1532 dann den ersten evangelischen Pfarrer in Dinkelsbühl. Die Gegenreformation und die Verfassungsänderung durch Kaiser Karl V. führten dazu, dass die mehrheitlich evangelische Bevölkerung ab 1552 von einem katholischen Magistrat regiert wurde. Dies war - mit kurzen Unterbrechungen während des Dreißigjährigen Kriegs - bis zum Westfälischen Frieden der Fall. Ab 1649 wurde das konfessionell gemischte Dinkelsbühl paritätische Reichsstadt mit gleichberechtigten Religionen: Bürgermeister, Ratsherren und alle Ämter wurden von nun an konfessionell zahlengleich oder abwechselnd besetzt. Die neue Verfassung hatte jedoch anhaltenden Streit im Rat und unter der Bürgerschaft zur Folge.Diese Stadtführung begibt sich auf Spurensuche in der ehemaligen Reichsstadt, in der sich der Streit unter den Konfessionen viele Jahrhunderte fortgesetzt hat.