eventtimes‘ Streetfood Festival Wertheim

Die Zeiten von einfallslosem Fast-Food sind vorbei. Pommes und Wurst werden durch Delikatessen ersetzt und erheben Street-Food zu einer globalen Bewegung, die auch vor Sinsheim nicht halt macht. Man hört es aus allen großen Städten. Street Food in Berlin, Hamburg, Stuttgart – jetzt kommt das Festival auch nach Hohenlohe und verwandelt Wertheim und Tauberbischofsheim in wahre Genussmeilen.

Street Food aus aller Herren Länder, Craft Beer und ausgewählte Weine lassen keine Wünsche offen. Food Trucks bereiten frische Speisen vor den Augen der Besucher zu und verkaufen die Gerichte direkt auf die Hand. Pulled Pork, Pastrami, Veggie-Burger, Vegan Food, Getränke in allen möglichen Varianten, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Köstlichkeiten der Trucks verleiten zum Ausprobieren – hier bekommen die Besucher allerhand Geschmackserlebnisse für Groß und Klein. Für alle Wein- und Biertrinker gibt es eine große Auswahl an Weinen und verschiedenen Craft Beer Sorten. Damit können dann an den Ständen Kostproben ergattert werden. So kommt man an keinem Stand vorbei. Das Programm mit Partymusik am Freitag und Samstag sorgt für die richtige Stimmung. Der Eintritt ist frei. Alle Tourstopps, Öffnungszeiten und weitere Infos gibt es auf der Webseite des Veranstalters oder auf www.facebook.com/eventtimestreetfood/.