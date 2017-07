Tiefgründig und zeitlos präsentiert die deutsch-amerikanische Band EVERDEEN ihren Indierock-Ästhetik. Die intime Interpretation der vielschichtigen Texte in englischer Sprache wird durch die eindrückliche und unverwechselbare Stimme von Sängerin Sümeyra Dogan zu einer hymnischen Musik verdichtet. Zusammen mit Schlagzeuger Thommy Mross und Gitarrist Ian Stahl kreiert die dreiköpfige Gruppe eine dynamische Bandbreite von sphärischen Gitarrenklängen und melancholischen Melodien bis hin zu energetischem Rock. Everdeen stammt aus einer in San Francisco gegründeten Songwriting-Kollaboration zwischen Ian und Sümeyra. Nach einem Umzug nach Stuttgart veröffentlichte die Band das Album “Perfect Lines” mitsamt eines Musikvideos von der gleichnamigen Single, welche vom Radiosender SWR3 promotet wurde. Durch viele Auftritte in Stuttgarter Clubs und auf Festivals wie Umsonst & Draußen, Henkersfest und dem Mannheimer Schlossfest entwickelte die Band ihren einzigartigen Sound. Nach einem erfolgreichen Jahr kreativer Zusammenarbeit und Auftritten auf zahlreichen Bühnen, erscheint 2017 die neue EP der Band. Die drei Songs auf der Platte reflektieren die Summe diverser Einflüssen von Daughter, Beach House und Coldplay bis hin zum Post-Punk der 80ern und Italowestern-Filmmusik.