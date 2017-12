Evi & das Tier: Sex & Quatsch & Rock'n Roll

Es ist wieder soweit. In der Reihe Kultur@Sängerheim präsentieren die Mosbacher Chöre HarmoNixen und Troubadix am 12. Januar 2018 um 20 Uhr das Duo „Evi & das Tier“, das das Sängerheim in ein Rotlicht getränktes Cabaret à la Moulin Rouge verwandeln wird.Dabei wird die Raumtemperatur sofort sprungartig in die Höhe steigen, und der Zuschauer selbst wird ein Teil des pulsierenden Rhythmus', der großen Melodien und der magischen Sinnlichkeit von Evi & das Tier. Das Geheimnis der beiden besteht aus flammender Hingabe und absoluter Meisterschaft in Sachen Musik. Im Duett verschmelzen sie zur perfekten Einheit, dabei ist jeder für sich schon eine Sensation.Miss Evi ist eine Sängerin von außergewöhnlichem Format mit entwaffnender Selbstironie und einer unendlich weiblichen Aura. Ihre Opern-trainierte Stimme, mit der sie in höchsten Tönen jubilieren oder bluesig wie ein verruchter Vamp klingen kann, ist Drama pur. Dabei ist rekordverdächtig, in welcher Rasanz sie von einer mondänen Robe in die nächste wechselt, ebenso wie Mr. Leu's bereits legendäre Akrobatik-Einlagen am Piano, der dabei alle Register höchster Slapstick-Kunst zieht. Jeder Anschlag auf der Klaviatur ist bei Mr. Leu ein funkelnder Diamant und seine Stimme beschwört bei "Waltzing Mathilda" wahrlich Himmel und Hölle herauf.Karten gibt es ab sofort bei Kindler´s Buchhandlung.