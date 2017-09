Ewig Jung - Premiere

Auch Schauspielerinnen und Schauspieler werden älter. Selbst das legendäre Ensemble des Theaters der Altstadt. Wir schreiben das Jahr 2057 - und wie jedes Jahr wird eine Benefiz-Vorstellung ihrer letzten Erfolgsproduktion gespielt, denn in Zeiten wie diesen muss Geld für das Altenheim gesammelt werden, in dem die greisen ehemaligen Ensemblemitglieder mittlerweile leben. Seit 40 Jahren steht „Ewig Jung“ - in gleicher (allerdings etwas geschrumpfter) Besetzung - auf dem Spielplan. Die Knochen mögen zwar morsch sein, das Gedächtnis nicht mehr ganz zuverlässig und das Gebiss mittlerweile falsch - aber der alte Kampfgeist und das professionelle Bühnenfeeling sind immer noch vorhanden. Zusammengehalten wird die Truppe von der jungen Schwester Bernadette, die nicht nur durch den Abend führt, sondern als ausgebildete Krankenschwester schonmal das eine oder andere Problem bühnenreif zu lösen imstande ist…

Premiere: 13. Oktober 2017

Regie & Bühnenbild: Stephan BruckmeierKostüme: Sibylle SchulzeMusikalische Leitung: Oliver Heise

Besetzung: Susanne Heydenreich, Bernadette Hug, Tatjana Milicevic - Lou Bertalan, Oliver Heise, Ambrogio Vinella, Reinhold Weiser