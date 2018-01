EXit_OPEN – der Ausgang ist offen und der Name ist Programm: Mit dieser Reihe bringt der Club Voltaire das musikalische Experiment auf die Bühne. Die Jam-Session zur Reihe macht dabei keine Ausnahme. Was musikalisch geschieht, das bestimmen der Moment und das, was die Musikerinnen und Musiker an diesem Tag mit dabei haben – nicht nur an Instrumentarium, das gerne auch außergewöhnlich sein darf, sondern auch an Emotionen und inneren Themen. Sie gehen gemeinsam auf die Bühne, ohne zu wissen, was gleich passieren wird. Da hilft nur eines: Kommunikation in der Sprache der Musik. Schwebend schnulzige Episoden könnte es geben, aber auch laute und rohe Ausbrüche, etliches an Jubel und manchmal eine Spur von trüben Tassen. Ganz wie das Leben spielt, so spielt auch die frei improvisierte Musik an diesem Abend.

Musizierende Teilnehmerinnen und Teilnehmer finden Beschallungsanlage, Verstärker, Piano und Schlagzeug vor. Der Rest ist mitzubringen.