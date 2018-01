Expedition Erde: Hurtigruten - Mit dem Postschiff entlang der norwegischen Fjorde

Ein absolutes Highlight für alle HURTIGRUTEN- und Norwegenfreunde. Andreas Mihatsch ist seit vielen Jahren Norwegen Kenner, Fotograf und Filmproduzent.Er präsentiert die schönste Seereise der Welt mit einem Hurtigruten Schiff durch die imposante Fjordlandschaft Norwegens. Auf seinen zahlreichen Reisen im Sommer und Winter sind dabei spektakuläre Bilder und Filme in FullHD entstanden.Mächtige Fjorde, grenzenlose Natur, imposante Berglandschaften und die kleinen malerischen Dörfer in den einsamen Fjorden. Das ist NORWEGEN pur.Die Reisen mit den Hurtigrutenschiffen sind etwas ganz besonderes. Langsam zieht das Schiff an der nicht enden wollen Küstenlinie Norwegens vorbei.Mihatsch ist dem Mythos der Hurtigrute nachgegangen. Entstanden ist daraus eine eindrucksvolle Dokumentation. Er berichtet über das magische Licht des Nordens, von der sagenhaften Ruhe und dem einzigartigen Flair an Bord der Hurtigrutenschiffe. Es werden die Ausflüge gezeigt, die sich besonders lohnen und die wichtigsten Häfen vorgestellt. Eine Reise zwischen der Hansestadt Bergen und Kirkenes, dem entlegenen Ort nahe der russischen Grenze. Immer wieder wechseln sich die vielen kleinen Dörfer mit den spektakulären Berglandschaften ab.In dieser faszinierenden Multivisions Show werden spektakuläre Bilder und Filme, teilweise von Drohnen und Helikoptern aufgenommen präsentiert, die die Schönheit und Faszination dieses Landes dokumentieren.