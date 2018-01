Expedition Erde in der Stadthalle Reutlingen

× Erweitern Expedition Erde Terra Nova

Der mehrfach ausgezeichnete Naturfotograf und Forstwissenschaftler Klaus Echle aus Freiburg porträtiert eigenwillige Charaktere in heimischen Wäldern, darunter Eulen, Auerhähne, Füchse, Wildschweine und verspielte Wildkatzen. Seine Reportage führt in die Wildnis vor der Haustür und erzählt spannende Geschichten aus dem Unterholz, die zum Schmunzeln und Staunen verleiten. Als Förster half er auch schon bei der gefährlichen und anstrengenden Douglasien-Zapfenernte und engagiert sich für das mit 38 Hektar größte Tiergehege Baden-Württembergs, den Mundenhof. Er hat das Glück, seinen Beruf und seine Leidenschaft für Naturfotografie miteinander verbinden zu können.

Vor allem die besonderen Begegnungen mit der heimischen Fauna lassen ihn immer wieder zur Kamera greifen. Seine Arbeiten wurden bei unzähligen Wettbewerben ausgezeichnet – unter anderem wurde er zwischen 2001 und 2006 sechsmal in Folge »Europäischer Naturfotograf des Jahres«, 2003 sogar Gesamtsieger dieses Wettbewerbs. Zusätzlich bekam er viermal den Titel »BBC Wildlife Photographer of the Year« verliehen und ist Preisträger des Fritz-Pölking-Preises 2011. In seiner Reportage »Wildnis vor der Haustür« zeigt Klaus Echle viele seiner besten Fotografien und erzählt ungewöhnliche Geschichten aus dem Unterholz, wie jene von der Füchsin Sophie, zu der er eine ungewöhnliche Freundschaft entwickelte.

Echles Reportage ist ein Erlebnis für die ganze Familie und zeigt, dass man für großartige Naturerlebnisse in der Wildnis nicht unbedingt in ein Flugzeug steigen muss.

Top-Fotograf und Bike-Globetrotter

Um 20 Uhr geht es dann in der Stadthalle Reutlingen rasant weiter. Mountainbike-Rennfahrer Tobias Woggon nimmt das Publikum auf eine Reise zu den Hot Spots der Welt, aber auch auf neue Entdeckungen mit dem Mountainbike mit.

Sein Vortrag »Mit dem Mountainbike um die Welt« bringt den »Spirit of Traveling« in gänsehautschönen Bildern rüber. Dabei zeigt Woggon jene abgeschiedenen Flecken dieser Erde, an denen noch nie zuvor ein Mensch gewesen ist, sowie Landschaften, durch die noch nie ein Mountainbiker gefahren ist. Dabei gibt er Einblicke zu Kanada mit seinen unendlichen Wäldern, zu Kappadokien mit seinen »unterirdischen Kirchen« und wildenSteinformationen oder zu der Inselgruppe der Lofoten, wo sich die Berge wie steile Wände aus dem klaren Wasser des Atlantiks heben. Überall hat Woggon interessante Geschichten erlebt und Begegnungen mit außergewöhnlichen Menschen gemacht.

Das Mountainbike hilft ihm bei der Erkundung neuer Länder, beim Brechen des Eises mit den Einheimischen und beim Eintauchen in fremde Kulturen. Tobias präsentiert seine Erlebnisse und Erfahrungen der letzten zehn Jahre mit atemberaubenden Bildern und actiongeladenen Videos – von den Gletschern Alaskas bis zu den Bergen Patagoniens. tmo

Expedition Erde Samstag, 24. Februar,

17 Uhr: Wildnis vor der Haustür

20 Uhr: Mit dem Mountainbike um die Welt

