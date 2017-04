Expressionismus: August Macke

Die Kunst des ExpressionismusBrücke und Blauer Reiter - Künstler und Programme

Dr. Beate Marks-HanßenFreiberufliche Kuratorin und Kunstvermittlerin, u. A. im August Macke Haus, Bonn

August Macke zählt zu den weltweit bedeutendsten Künstlern der klassischen Moderne und den populärsten deutschen Künstlern des 20. Jahrhunderts. Sein in nur wenigen Jahren entstandenes umfangreiches Werk mit nahezu 600 Ölgemälden, ebenso vielen Aquarellen und fast 9.000 Zeichnungen zeichnet sich durch eine einzigartige und unverwechselbare Handschrift aus und gehört zu den größten Leistungen des Expressionismus. Zentral und signifikant für August Macke ist die Entfaltung der Farbe und ihrer Leuchtkraft; sein zentrales Motiv ist die Einheit von Mensch und Natur. Die von ihm tief empfundene Schönheit des Lebens und der Welt übersetzte er in harmonische, paradiesisch anmutende Bildwelten, die seine positive Lebensauffassung und Daseinsfreude vermitteln. Seine entscheidenden künstlerischen Entwicklungsjahre hat August Macke in Bonn verbracht. Von hier aus entfaltete er auch seine vielfältigen kunstpolitischen Aktivitäten, die über das Rheinland hinaus nach München, Berlin bis nach Paris wirkten. Mit der von ihm 1913 in Bonn initiierten und organisierten "Ausstellung Rheinischer Expressionisten" gelang es ihm, die westdeutsche Avantgarde im Kontext der eng vernetzten expressionistischen Gesamtbewegung zu formieren und ihr ein Etikett zu geben, das sowohl regionale als auch künstlerische Identität stiftete und das Rheinland endgültig als weiteres Zentrum der jungen expressionistischen Kunst neben Berlin und München etablierte. Zudem gehörte er neben Franz Marc und Wassily Kandinsky zu den maßgeblichen Mitgliedern des Blauen Reiters und lieferte markante Beiträge zu programmatischen Schriften der progressiven und international orientierten Künstler.Das Webinar stellt Leben und Werk August Mackes im Kontext des Blauen Reiters und des "Rheinischen Expressionismus" vor.

