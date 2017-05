Expressionismus trifft abstrakte Kunst

× Erweitern Picasa Kunst im Kapuz

Die Künstler, Sibylle Schwarzer, Jahrgang 1954 und Bernd Wagner, Jahrgang 1948 stellen im Kapuz ihre Bilder aus.

Während Sibille Schwarzer die Themen ihrer expressionistischen Bilder vorwiegend auf Menschen und Tiere festlegt, kommt es Bernd Wagner auf Regungen der Psyche an.Beide Künstler haben aber eines gemeinsam, die beeindruckende Komposition der Farben.

Insofern gelingt es ihnen die Sympiose beider Kunstrichtungen zu finden.

Für Sibylle Schwarzer aus Ingersheim ist es die dritte Ausstellung und Bernd Wagner aus Wurmlingen stellte bereits in einer Rottenburger Arztpraxis, im Haus am Nepomuk und in der Berliner Galerie Achtzig.

Derzeit findet eine gemeinsame Präsentation in der Begegnungsstätte Ruit in Ostfildern statt.

In der Zeit vom 22. September 2017 bis 29.07.2017 werden beide, zusammen mit einer weiteren Künstlerin, im „Haus am Nepomuk“ in Rottenburg ausstellen.