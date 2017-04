Zum 9. Queer Festival Heidelberg kooperiert der Karlstorbahnhof erstmals mit dem queeren Performance Festival „Explicit“ aus Heidelbergs Partnerstadt Montpellier, einer Hochburg des Transgenders in Frankreich.Marianne Chargois und Matthieu Hocquemiller vermischen in ihrer Produktion Extime Performance und modernste medizinische Bildgebung zu einem Werk, das das Thema des Intimen („Intimus“: das, was im Innersten ist) und der Darstellung des Körpers behandelt. In einer Neukonfigurierung des anatomischen Theaters der Gegenwart bieten sie, zwischen Gelehrsamkeit und Postpornographie, Überlegungen über das Sehen, die die fließenden und dynamischen Grenzen des Normalen, Obszönen, Privaten, Persönlichen hinterfragen: das heißt, über die sich ständig verändernde Bedeutung des heutigen menschlichen Körpers.Reine Spielzeit ca. 30 Minuten, die Texte werden auf Englisch interpretiert.Im Anschluss sind alle Zuschauer auf einen Umtrunk mit südfranzösischen Häppchen im Foyer eingeladen.Extime von Marianne Chargois und Matthieu HocquemillerTon: Stéphane MonteiroLicht: William GuezSprache: EnglischDauer: 30min