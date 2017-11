Live 2017

Eigentlich sollte es ihre einzige Deutschland-Show 2017 werden, aber nach den 100 begeisternden Minuten von Köln am 26. Juli 2017 haben EXTREME zwei weitere Konzerte hierzulande bestätigt: Im Rahmen einer weiteren Europa-Tournee Ende des Jahres tritt die mit mehrfachen Platin-Awards ausgezeichnete Rock-Band aus Boston am 4. Dezember in Frankfurt in der Batschkapp und am 7. Dezember 2017 in Stuttgart im LKA Longhorn auf. Mit im Gepäck haben sie ihre im November 2016 erschienene Live-Dokumentation „Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown At The Hard Rock Casino Las Vegas” (Loud And Proud/Warner).

Das Ende der Achtziger gegründete Grammy-nominierte Bostoner Quartett gehört mit über zehn Millionen verkauften Tonträgern aus fünf Alben zu den erfolgreichsten Rockbands der Geschichte. Ihr Welthit „More Than Words“ landet 1992 in den USA auf Platz 1, in Großbritannien auf Platz 2 und in Deutschland auf Platz 8 der Charts. Mit ihrem legendären Auftritt beim ‚Freddie Mercury Tribute‘-Konzert am Ostermontag 1992 im Londoner Wembley-Stadion festigt die Band um Sänger Gary Cherone und Ausnahme-Gitarrist Nuno Bettencourt ihren Kultstatus, den sie bis jetzt seit 25 Jahren genießen.

Als sich EXTREME Ende der Achtziger in Boston gründen, vermischen sie Einflüsse aus Van Halen, Queen, Aerosmith und Led Zeppelin mit einer gehörigen Portion Funk zu einem bis dato unbekannten und eigenständigen Stil. Aus ihrem selbstbetitelten Debüt "Extreme" von 1989 werden mit „Little Girls”, „Kid Ego”, „Mutha (Don't Wanna Go To School Today)“ und „Play With Me” gleich vier erfolgreiche Singles ausgekoppelt, letztere erlangt zwei Jahrzehnte später im Videospiel ‚Guitar Hero‘ weitere Popularität. Ihr Meisterwerk folgt 1990: Das mit dem deutschen Produzenten Michael Wagener aufgenommene „Extreme II: Pornograffitti“ ist noch ausgereifter und wird mit der dritten Single „More Than Words“ zum Multiplatinseller (Platz 10 in den USA). Das zur Akustikballade gehörige Schwarzweiß-Video ist bis heute ein Klassiker und macht die Bostoner weltweit bekannt. Auch die Nachfolge-Auskoppelung „Hole Hearted“ wird ein großer Erfolg und erreicht in den USA Platz 4 der Charts. „Pornograffitti“ wird für einen Grammy nominiert. Beim weltweit live übertragenen Tribut-Konzert für den verstorbenen Queen-Frontmann Freddie Mercury am Ostersonntag 1992 im Londoner Wembley-Stadion adelt Queen-Gitarrist Brian May die vier Amerikaner mit einer sehr emotionalen Ansage: „Wahrscheinlich wissen sie mehr als jede andere Band dieses Planeten, worum es bei Queen und Freddie die ganzen Jahre über ging.“ Mit dem Konzept-Album „III Sides To Every Story“ überzeugen EXTREME im selben Jahr ein weiteres Mal, die Hitsingles „Stop The World“ und vor allem die Beatles-Hommage „Tragic Comic“ sind bis heute Fan-Favoriten. Nach dem Ausstieg des Original-Drummers Paul Geary (später Manager der Alternative Metal-Band Godsmack) erscheint 1995 mit „Waiting For The Punchline“ ein weiteres Album (mit dem jetzigen Dream Theater-Schlagzeuger Mike Mangini). 1996 folgt die freundschaftliche Trennung. Während Cherone für ein Album und eine Tour bei Van Halen (1998-1999) einsteigt und danach mit Tribe Of Judah und Hurtsmile neue Bands gründet, verfolgt Bettencourt eine Solokarierre und tut sich 2006 mit Jane’s Addiction-Sänger Perry Farrell für das ‚Satellite Party‘-Projekt zusammen. Außerdem tourt er seit 2009 regelmäßig mit R&B-Superstar Rihanna. Nach diversen Reunion-Konzerten in den Jahren 2004 bis 2006 erfolgt 2008 schließlich der definitive Neustart mit Schlagzeuger Kevin Figueiredo und dem Comeback-Album „Sausades De Rock“ sowie einer erfolgreichen Welttournee, auf der das brillante Live-Album „Take Us Alive“ mitgeschnitten wird. In den Jahren 2014 und 2015 feiert man das Silber-Jubiläum von „Pornograffitti“ mit der Aufführung des gesamten Werkes. Die Dokumentation „Pornograffitti Live 25: Metal Meltdown At The Hard Rock Casino Las Vegas” erscheint Anfang November 2016 als Blue Ray/DVD/CD-Set und beweist, dass EXTREME noch immer zu den besten Live-Bands gehören. Auch das Kölner Konzert am 26. Juli 2017 begeisterte das Publikum mit Spielfreude, spontanen Jams und Geburtstagsständchen auf Deutsch. EXTREME sind auch über ein Vierteljahrhundert nach ihrer Gründung eine der besten Live-Rockbands der Welt.