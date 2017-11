Vorhang auf und Musik ab! „Die fabelhafte Welt der Filmmusik“ präsentiert musikalische Highlights aus der Geschichte des Films. Welcher Film berührt den Zuschauer nicht vor allem durch einen wirklich fabelhaften Soundtrack! Wer hat nicht zu einer großen Szene gleichzeitig die Musik im Ohr! Am 24. März können Sie die anrührendsten und die aufregendsten Momente aus Filmen wie „Das Piano“ oder den „James-Bond-Filmen“ noch einmal erleben. Romantische Augenblicke wechseln sich ab mit spannenden, wenn die beiden Pianisten und Entertainer Marcel Dorn und Stephan Weh von Pianotainment Kinomusik in ausgefallenen Arrangements auf die Bühne bringen. 20 flinke Finger plus 88 polierte Klaviertasten, dazu noch jede Menge charmanter Wortwitz und eine professionelle Präsentation garantieren im Neuen Schloss Stuttgart ein stimmungsvolles Konzerterlebnis!

Künstler: Stephan Weh und Marcel Dorn, Pianotainment