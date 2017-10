Fabian D. Schwarz ist Anfang 30, hat drei Jobs, zwei Kinder und einen Führerschein. Mehr braucht er eigentlich gar nicht, oder? Doch! Schließlich hat er noch keinen Kabarettpreis gewonnen, keine Lebensversicherung abgeschlossen, fährt keinen SUV und besitzt kein Penthouse in Stuttgarter Halbhöhenlage. Also nur keine falsche Bescheidenheit! Schon Diogenes hat seine Bescheidenheit nichts gebracht, weil ihm heute nicht mal der Verlag gehört! Es scheint nie zu reichen. Schon die Verkäuferin in der Bäckerei fragt: „Was kommt noch dazu?“

Fabian D. Schwarz nimmt in seinem zweiten Programm das menschliche Streben nach Wachstum, Entwicklung und Größenwahn unter die Lupe. Warum dürfen Reiche den Armen sagen, ab wann sie nicht mehr arm sind? Warum wollen wir heute keine Häuser mehr besetzen, sondern besitzen? Und woher sollen unsere Kinder Grenzen kennen lernen, wenn nicht mal Europa mehr welche hat?

100 Minuten philosophisches, unterhaltsames und nachdenklich stimmendes Kabarett. Mehr braucht man nicht – das muss reichen!

